Пожар произошел в частном доме в подмосковном Одинцове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Частный дом горит в подмосковном Одинцовском районе в деревне Чигасово. Об этом МЧС РФ сообщает в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что горение происходит на площади 300 "квадратов". Предварительно, 5 человек пострадали. На месте задействованы 15 специалистов и 3 единицы техники.

В доме располагается филиал благотворительной организации помощи женщинам, Одинцовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

По предварительным данным, возгорание произошло около 20:00 по московскому времени. В результате инцидента с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы несколько человек, в том числе дети.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований Федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сказано в сообщении.

Ранее возгорание было зафиксировано на 6-м этаже многофункционального административного здания, расположенного на Дмитровском шоссе. Там загорелось лакокрасочное покрытие.

В МЧС подчеркнули, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение успели самостоятельно покинуть 15 человек.