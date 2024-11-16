Возгорание утеплителя произошло в павильоне ВДНХ

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Пожарные ликвидировали возгорание утеплителя, которое произошло в реконструируемом здании, расположенном по адресу: проспект Мира, дом 119. Об этом пишет пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Пожар был оперативно устранен на двух квадратных метрах. До прибытия спасателей помещение самостоятельно покинули 5 человек. Пострадавших не было.

Ранее сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание в ресторане грузинской кухни "Тбилиссимо" в Каланчевском тупике. Пожар в центре столицы произошел из-за загоревшейся вытяжки. Посетители и персонал ресторана были эвакуированы, пострадавших нет.

