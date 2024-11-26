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26 ноября, 17:15

Происшествия

В Подмосковье задержали автоблогера Гаджиева, сбившего людей во время дрифта

В Подмосковье задержали автоблогера Гаджиева, сбившего людей во время дрифта

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Автоблогера Гаджи Гаджиева задержали по подозрению в причастности к серьезному ДТП, которое произошло в Подмосковье. Во время опасного дрифта он предположительно наехал на несколько человек, в результате чего двое получили травмы и были госпитализированы. Информацию о задержании подтвердила прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 16 ноября в ночное время на платной трассе в районе Одинцово водитель автомобиля BMW потерял управление и совершил наезд на людей, стоявших на обочине. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для 26-летнего водителя. Сам Гаджиев отрицает свою причастность к ДТП. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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