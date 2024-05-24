В Ярославле задержали группу обнальщиков

В Ярославской области задержали двух мошенников, которые занимались обналичиванием денег, используя расчетные счета подконтрольных фирм. Как сообщили в пресс-службе МВД, за 3 года подозреваемые совершили незаконных банковских операций на сумму не менее одного миллиарда рублей.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбудили уголовное дело, по которому грозит до семи лет тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

