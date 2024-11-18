МЧС: причиной пожара в больнице Екатеринбурга могли стать ремонтные работы на кровле

18 ноября, 13:07Происшествия
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар на крыше Центральной больницы № 3 Екатеринбурга мог произойти из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Предварительно, на кровле проводились ремонтные работы, загорелся утеплитель", – отмечается в сообщении.
Также сотрудникам МЧС удалось спасти еще одного человека на пожаре.
Пожар начался в здании поликлиники на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге 18 ноября. Он распространился на площади в 300 квадратных метров. Около 350 человек посетителей и пациентов смогли самостоятельно покинуть учреждение.
Спустя время пожар был потушен. Прием в здании поликлиники временно прекратился, персонал и пациенты эвакуированы.
Никто не пострадал при пожаре в поликлинике в Екатеринбурге