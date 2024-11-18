Пожар на крыше Центральной больницы № 3 Екатеринбурга потушен

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Пожар на крыше поликлиники № 2 Центральной больницы № 3 города Екатеринбурга потушен, сообщает Минздрав Свердловской области.

В ведомстве подчеркнули, что на крыше медицинского учреждения, по предварительным данным, воспламенилась кровля. Однако на месте инцидента все еще работают сотрудники МЧС. Прием в здании поликлиники временно прекратился, персонал и пациенты эвакуированы.

"Сведений о пострадавших на данный момент нет, обращения за медицинской помощью не зафиксированы", – добавили в региональном Минздраве.

Пожар начался в здании поликлиники на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге 18 ноября, распространившись на площади в 300 квадратных метров. Около 350 человек посетителей и пациентов смогли самостоятельно покинуть учреждение. На момент тушения возгорания на месте работали 48 специалистов и 16 единиц техники.

