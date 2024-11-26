Человек погиб во время пожара в квартире на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает столичная пресс-служба ГУ МЧС.

"На Бескудниковском бульваре происходило загорание вещей в прихожей и обшивки двери в квартире на 6 этаже жилого дома", – сообщили в ведомстве.

При тушении пожара спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни. Возгорание на площади в 2 квадратных метра было ликвидировано.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в подмосковном Жуковском по улице Осипенко, в доме 5. Изначально возгорание охватило балкон на 12-м этаже. Позже пожар перекинулся на квартиры на 12-м и 13-м этажах. Сотрудники экстренной службы спасли 6 человек. Еще 33 человека, проживающих в доме, эвакуировались самостоятельно. В их числе 4 ребенка.

