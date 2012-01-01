Возгорание самолета в Анталье: что известно

В аэропорту Антальи 24 ноября при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут". Пожар удалось быстро потушить, в результате ЧП никто из пассажиров не пострадал. Что стало причиной возгорания – в материале Москвы 24.

Возгорание SSJ 100

Фото: havasosyalmedya.com

Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявший рейс Сочи – Анталья, совершил посадку в турецком аэропорту, после чего загорелся. Возгорание возникло в левой части двигателя самолета, его быстро потушили, рассказал замруководителя гражданской администрации турецкого аэропорта Суата Сейитоглу. По словам пассажиров, во время посадки был слышен удар.

89 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, эвакуировали по надувным трапам, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

В результате пожара в аэропорту закрыли взлетно-посадочную полосу, на которую сел самолет, а Минтранс Турции сообщил о приостановке приема самолетов до 03:00 25 ноября.

Причины пожара

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Посадка самолета происходила в сложных метеорологических условиях – в тот момент в Анталье шел сильный снегопад, желтое и оранжевое предупреждение действовало в нескольких провинциях Турции из-за плохой погоды.

Источник в авиаотрасли заявили ТАСС, что во время посадки самолет мог удариться о посадочную полосу, что привело к пожару. В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании "Азимут" подтвердили, что грубая посадка произошла в результате сдвига ветра.

Там также отметили, что после инцидента командир судна принял решение об эвакуации по надувным трапам, после чего пассажиров благополучно доставили в аэровокзал, пока компания готовит резервный борт для выполнения обратного рейса А45052.

Расследованием инцидента с самолетом занялась Росавиация, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.

Помощь туристам

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после случившегося заявила, что российское посольство находится в плотном контакте с турецкими властями по ситуации с возгоранием самолета. Так, сотрудники Генконсульства РФ в Анталье совместно с властями Турции, Росавиацией и авиакомпанией "Азимут" уже проработали вопросы оказания россиянам необходимого содействия.

По информации консульства, часть пассажиров, которые должны были вернуться в РФ обратным рейсом, разместили в гостинице до прибытия резервного борта. Остальным же россиянам, решившим дожидаться выдачи багажа в аэропорту, было предоставлено питание.

Также был урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции 10 россиян, которые в результате пожара лишились своих загранпаспортов. Помимо этого, в консульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.

При этом российские туристы планируют написать коллективный иск на "Азимут".