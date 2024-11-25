Посольство РФ находится в контакте с властями Турции по возгоранию самолета Superjet

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Российское посольство находится в плотном контакте с турецкими властями по ситуации с возгоранием самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В Генконсульстве РФ в Анталье подчеркнули, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Дипломаты готовы оказать все необходимое содействие пассажирам самолета.

В частности, в дипмиссии круглосуточно работает телефон экстренной связи. Прибывшим в Анталью по линии туроператоров порекомендовали также поддерживать контакт с их представителями и при необходимости – с соответствующими страховыми компаниями.

Пожар охватил самолет авиакомпании "Азимут" после посадки в аэропорту Антальи вечером 24 ноября. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем и в скором времени потушили его. Из-за пожара закрыта ВПП, на которую сел самолет.

По данным "Азимута", причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра. После случившегося командир самолета принял решение об эвакуации по надувным трапам. Всех пассажиров благополучно доставили в аэровокзал, никто не пострадал.

СК и Росавиация принимают все необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего.