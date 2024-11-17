Correio da Manh: в Португалии из-за побега хомяков задерживается рейс

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Массовый побег хомяков из клеток в багажном отделении привел к задержке рейса авиакомпании TAP, по которому самолет должен был вылететь еще 12 ноября с Азорских островов в Лиссабон. Об этом пишет газета Correio da Manh со ссылкой на источники.

Животные прилетели в город Понта-Делгада на пассажирском самолете Airbus A320. Их доставили для местного зоомагазина. Помимо хомяков, на продажу также прилетели хорьки и птицы.

Однако, как только лайнер приземлился, грузчики обнаружили, что клетки с хомяками повреждены, а сами грызуны на свободе. В результате, спустя четыре дня, самолет все еще находится в Понта-Делгаде и не может вернуться в португальскую столицу.

Как заявил инсайдер, присутствие хомяков в багажном отделении может угрожать состоянию электрокабелей, которые они могут погрызть, поставив под угрозу запланированный перелет на континент.

Сейчас на свободе находятся 16 из более 130 хомяков. Газета уже опубликовала видео, на котором видно, как один из грызунов уверенно перемещается по багажному отделению самолета. При этом авиакомпания отказалась раскрывать сумму убытков от вынужденной задержки рейса.

Между тем 13 ноября из московского зоомагазина школьницы украли кота по кличке Лучик. По словам, зоозащитников, две девочки "странного вида" проникли в подсобку магазина на севере Москвы и похитили беспородного кота из вольера.

Животное ранее было спасено с улицы, поэтому временно проживало в магазине.15 ноября полицейские в Крыму нашли подозреваемых в похищении кота. Они были обнаружены в Алуште. Школьницы рассказали, что после похищения животного, кот сбежал от них.

На следующий день волонтерам удалось отыскать Лучика. Он прятался на улице под машинами на парковке. От пережитого стресса кот похудел, из-за чего его отвезли к ветеринару для оказания помощи.