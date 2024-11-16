Фото: телеграм-канал "Поиск кота Лучика"

Кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, нашли под машинами на столичной парковке. Об этом со ссылкой на волонтеров, искавших кота, пишет РИА Новости.

"Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу", – рассказала волонтер.

От пережитого стресса кот похудел, сейчас его отвезут к ветеринару, где окажут ему всю необходимую помощь.

Об инциденте с кражей кота стало известно 13 ноября. Зоозащитники рассказали, что две девочки "странного вида" проникли в подсобку зоомагазина на севере Москвы и похитили беспородного кота из вольера. Животное ранее было спасено с улицы, поэтому временно проживало в магазине. После этого инцидента о судьбе кота не было известно ничего.

15 ноября полицейские в Крыму нашли подозреваемых в похищении кота. Они были обнаружены в Алуште. Школьницы рассказали, что после похищения животного, кот сбежал от них.

