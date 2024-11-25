Новости мира: самолет упал на жилой дом под Вильнюсом

Самолет упал возле аэропорта под Вильнюсом, на жилой двухэтажный дом. Это был грузовой борт, который летел из Лейпцига по заказу немецкой компании по перевозкам. Один из пилотов погиб, еще четыре человека госпитализированы. Причиной крушения называют технические проблемы.

Великобританию накрыл шторм "Берт" с ветром до 40 метров в секунду и дождями. Он также принес потепление, из-за которого начал таять снег. В результате сильнейших наводнений погибли уже три человека, затоплены сотни домов, десятки тысяч людей остались без электричества. Больше всего пострадал Южный Уэльс. Местами вода там поднялась выше метра. Автомобильные и железные дороги перекрыты.

Израильские военные нанесли массированные удары по позициям "Хезболлы" на юге Бейрута. Уничтожен целый квартал города. Бомбардировка стала ответом на обстрел Израиля. "Хезболла" выпустила около 200 ракет. Большинство из ракет перехватила система "Железный купол".

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