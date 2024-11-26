Открытое горение ликвидировано в ресторане в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом здании на Страстном бульваре в центре Москвы, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что огонь вспыхнул на первом этаже здания. Данных о пострадавших нет. В настоящий момент сотрудники министерства вскрывают перекрытия, чтобы исключить тление или повторное возгорание.

Данное помещение находится возле станции метро "Чеховская", в нем расположены рестораны и бары, уточнило Агентство "Москва". По информации его источника, был замечен серый дым.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в подмосковном Жуковском по улице Осипенко, в доме 5. Изначально возгорание охватило балкон на 12-м этаже. Позже пожар перекинулся на квартиры на 12-м и 13-м этажах.

Сотрудники экстренной службы спасли 6 человек. Еще 33 человека, проживающих в доме, эвакуировались самостоятельно, в их числе – 4 ребенка.