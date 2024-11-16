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16 ноября, 17:30

Происшествия

Полиция проверяет видео, на котором автомобиль наезжает на женщину с коляской в Одинцове

Полиция проверяет видео, на котором автомобиль наезжает на женщину с коляской в Одинцове

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Полиция проверяет видео, на котором автомобиль наезжает на женщину с коляской в Одинцове. На кадрах видно, что дрифтер на BMW во время выступления потерял управление и влетел в толпу людей. По предварительным данным, за рулем машины мог находиться известный автоблогер Гаджи Гаджиев.

В полиции отметили, что к ним не поступало заявлений, в том числе и от медицинских учреждений. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников инцидента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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