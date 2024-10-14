Суд отклонил иск с требованием удалить сообщения об отсутствии эвакуации в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Судья соревнований по танцам Карина Калиничева получила отказ по иску, в котором она просила удалить сообщения в мессенджере Telegram об отсутствии надлежащей эвакуации в "Крокус Сити Холле" во время ЧП в марте. Решение по ее обращению принял Савеловский суд столицы.

"В удовлетворении исковых требований Калиничевой к ООО "4 кота", ООО "Айдэнсер.ру" о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании удалить сведения – отказать", – передает ТАСС сообщение инстанции.

До этого Калиничева обещала привлечь к ответственности и другие СМИ, которые утверждали, что она мешала эвакуации участников танцевального конкурса. Суд, в свою очередь, с ее версией произошедшего не согласился.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Позже суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

В дальнейшем суд продлил срок ареста пятерым фигурантам дела. По данным СМИ, они обеспечивали террористов оружием.

В сентябре СМИ писали, что фигурантами дела о трагедии в "Крокусе" стали ЧОП и подрядные организации.

