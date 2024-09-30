Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла" – администратору ложи административно-хозяйственного отдела Софии Мейер и контролеру отдела пропускного режима Алексею Осанушкову. Об этом сообщается из документа, опубликованного на портале правовых актов.

Благодарность они получили за самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, говорится в указе.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате нападения погибли 145 человек.

Суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им машину, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

С 23 сентября пострадавшим в теракте начнут перечислять выплаты. Средства были собраны Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева в рамках программы помощи от юридических и физических лиц.

