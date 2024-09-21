РИА Новости: ЧОП и подрядные организации фигурируют в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"

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ЧОП и подрядные организации стали фигурантами в деле о трагедии в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Так, расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью и смерти двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал, а также собственниками здания.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате нападения погибли 145 человек.

Суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им машину, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

С 23 сентября пострадавшим в теракте начнут перечислять выплаты. Средства были собраны Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева в рамках программы помощи от юридических и физических лиц.

