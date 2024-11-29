Свыше 20 россиян находятся на судне, прервавшем путешествие в Антарктиду

Фото: телеграм-канал SHOT

На судне, где застряли туристы в Антарктиде, находятся более 20 россиян и 90 китайцев. Об этом рассказала РИА Новости туристка из Волгограда Наталья Литвинова.

Остальные туристы, по ее словам, являются гражданами Великобритании, Австралии, Канады и других стран.

"Поехали исполнить свою мечту напоследок. Конечно, это был шок для многих", – сказала Литвинова.

29 ноября стало известно, что более 170 пассажиров, в том числе россияне, застряли на круизном лайнере SH Diana в Антарктике. Капитан судна заявил, что произошла поломка одного из винтов, поэтому судно не дойдет до Антарктиды.

Организовавшая данное путешествие круизная компания Swan Hellenic отказалась возмещать пассажирам сумму на тур в размере 7–10 тысяч фунтов. Они предложили туристам возмещение лишь половины от выплаченной ими суммы или "кредит на будущий круиз" в размере 65%, который можно будет применить в течение 2 лет.

Людям подобные условия не понравились, так как туры в Антарктиду подорожали в 2–3 раза. В связи с этим туристы объявили голодовку. Одна из туристок рассказала, что в рамках тура они должны были совершить 15 выходов на сушу, однако сделали это только 3 раза. Лайнер при этом продолжает движение, но не в Антарктиду, а в Аргентину, поскольку судно не может зайти в порт конечной точки.