Генконсульство России обсудило с властями Шанхая задержку лайнера Spectrum of the Seas

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Российское генконсульство обсудило с властями Шанхая ситуацию с прибытием в городской порт россиян с круизного лайнера Spectrum of the Seas, передает РИА Новости.

"В пятницу связывались с шанхайскими властями, они в курсе ситуации, ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят", – говорится в сообщении диппредставительства.

Как отметили в ведомстве, у россиян будут действующие транзитные визы, поэтому проблем с миграционными властями не ожидается.

Кроме того, по информации консульства, компания – организатор круиза также готова к решению всех вопросов по передвижению российских граждан после прибытия в Шанхай.

Утром 7 ноября стало известно, что порядка 600 россиян застряли на сломанном круизном лайнере в Японии. Судно должно было прибыть в конечную точку маршрута 9 ноября, однако из-за поломки лайнер не смог покинуть порт.

Как рассказала одна из пассажирок лайнера, туристы хотели самостоятельно забронировать билеты и улететь из Токио в Шанхай, однако японские представители не пошли навстречу.

К решению проблемы подключилось российское посольство в Японии. Ведомство начало оказывать соотечественникам необходимую помощь. В свою очередь, туристическое агентство Cruclab пообещало полностью компенсировать российским туристам возвратные билеты, а также взять на себя оплату гостиницы на 1–2 дня в Шанхае при необходимости.

Спустя время лайнер завершил ремонтные работы и покинул порт Йокогама. Ориентировочно, лайнер прибудет в Шанхай к утру 11 ноября.