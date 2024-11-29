Swan Hellenic пообещала возместить туристам ущерб за сорванный круиз в Антарктике

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Круизная компания Swan Hellenic пообещала компенсировать ущерб туристам, которые застряли на круизном лайнере SH Diana в Антарктике, по нормам европейского законодательства. Об этом РИА Новости сообщила представитель компании, занимающаяся продажей пакетов туров.

При этом в головном офисе Swan Hellenic на Кипре заявили, что пока не получали сведений о каком-либо происшествии и не стали подтверждать информацию о поломке судна. Однако сотрудник компании уточнила, что в ближайшее время стоит ожидать официального заявления.

"В подобных ситуациях подключаются юристы и Guest Relations – департамент, ответственный за регулирование подобных ситуаций. Понятно, что это может быть форс-мажор", – подытожила представитель Swan Hellenic.

О том, что более 170 пассажиров, в том числе россияне, застряли на круизном лайнере SH Diana в Антарктике, стало известно 29 ноября. Капитан судна сообщил, что не дойдет до Антарктиды по причине поломки одного из винтов.

Круизная компания Swan Hellenic, которая организовала путешествие, отказалась возмещать пассажирам потраченную на тур сумму в размере 7–10 тысяч фунтов. Организация предложила туристам возмещение лишь половины от выплаченной ими суммы или "кредит на будущий круиз" в размере 65%, который можно будет применить в течение 2 лет.

Однако людям такие условия не понравились, поскольку туры в Антарктиду уже подорожали в 2–3 раза. В связи с этим туристы объявили голодовку.

Лайнер при этом продолжает движение, но не в Антарктиду, а в Аргентину, поскольку судно не может зайти в порт конечной точки. Одна из туристок рассказала, что в рамках тура они должны были совершить 15 выходов на сушу, однако сделали это только 3 раза.