"Московский патруль": перед судом предстали причастные к убийству бизнесмена Джонуа

В Москве перед судом предстали Сергей Шитиков и Юрий Усмял, которые обвиняются в причастности к расправе над криминальным авторитетом Бесланом Джонуа, который в определенных кругах был известен под прозвищем "Бесик".

По данным следствия, в 2007 году погибший ночью приехал в Денежный переулок в Москве, где жил с женой и детьми. Припарковав машину, он пошел в арку, где на него напал преступник. Всего на теле Джонуа эксперты нашли 16 огнестрельных ранений.

Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось и только спустя 17 лет следователи нашли причастных к преступлению. Подробнее – в программе "Московский патруль".