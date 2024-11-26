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26 ноября, 13:15

Происшествия

Спасатели потушили пожар на Страстном бульваре

Спасатели потушили пожар на Страстном бульваре

Спасатели вскрывают перекрытия в ресторанном комплексе на Страстном бульваре

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Спасатели ликвидировали пожар, произошедший на Страстном бульваре в одном из заведений ресторанного кластера около метро утром 26 ноября. Очевидцы сообщили о появлении дыма из окон.

Телеканал Москва 24 получил эксклюзивные кадры изнутри ресторана после тушения. На кадрах видно, что помещения затоплены: мокрые столы, стулья и капающая с потолка вода.

По информации спасателей, пострадавших нет. После ликвидации открытого огня сотрудники МЧС начали вскрывать перекрытия для предотвращения тления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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