Спасатели потушили пожар на Страстном бульваре

Спасатели ликвидировали пожар, произошедший на Страстном бульваре в одном из заведений ресторанного кластера около метро утром 26 ноября. Очевидцы сообщили о появлении дыма из окон.

Телеканал Москва 24 получил эксклюзивные кадры изнутри ресторана после тушения. На кадрах видно, что помещения затоплены: мокрые столы, стулья и капающая с потолка вода.

По информации спасателей, пострадавших нет. После ликвидации открытого огня сотрудники МЧС начали вскрывать перекрытия для предотвращения тления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.