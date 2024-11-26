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Новости

26 ноября, 00:00

Происшествия

Новости регионов: мужчина помог задержать пьяного водителя в подмосковном Жуковском

Новости регионов: мужчина помог задержать пьяного водителя в подмосковном Жуковском

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В подмосковном Жуковском автомобилист помог полиции задержать пьяного водителя. Очевидец заметил белую машину, которая медленно двигалась по встречной полосе, затем проехала через тросовое ограждение и продолжила двигаться дальше. Мужчина поехал вслед за странным авто, снимая происходящее на видео. Затем он увидел патрульный экипаж и попросил полицейских разобраться. Сотрудники остановили авто, водителя доставили в отдел. Медицинское освидетельствование показало, что тот был сильно пьян.

В Краснодаре пошел первый снег. В некоторых районах на листве уже видно белый покров, но в большей части города снежинки растаяли, соприкоснувшись с землей. Потепления в ближайшее время не ожидается. В Новый год может быть снег, обещают синоптики.

На набережной Ялты начали собирать новогоднюю ель. По традиции ее устанавливают за 25 дней до праздника. В качестве украшений выбрали белые и синие шары. Елка является пока единственным новогодним атрибутом в курортном городе, так как снега там еще нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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