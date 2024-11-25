KH: в Южной Корее уклонист намеренно набрал вес до 102 кг, чтобы не идти в армию

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26-летний мужчина из Южной Кореи не захотел служить в армии, поэтому решил набрать вес до 102 килограммов. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Korean Herald.

Для набора веса мужчина ел в два раза больше привычного для него рациона и пил много воды прямо перед медосмотром для призыва в армию. За это суд в Сеуле назначил ему 1 год тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на два года за нарушение закона о военной службе.

Кроме того, суд назначил полгода тюрьмы с отсрочкой на два года другу мужчины, так как именно он составил режим питания и давал советы по набору веса. Его признали виновным в пособничестве преступлению.

Закон Южной Кореи предусматривает, что уклоняющиеся от обязательной военной службы сроком без уважительной причины могут быть наказаны на срок до трех лет тюрьмы.

Ранее столичные следователи возбудили 12 уголовных дел по факту уклонения от службы в армии. По данным СК, уроженцы Средней Азии призывного возраста ранее получили гражданство России. Однако без оснований для освобождения и отсрочки от службы в армии не пришли в военкоматы Москвы по присланным повесткам.

