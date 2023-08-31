В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за помощь уклонистам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил установить уголовную ответственность для граждан, оказывающих помощь лицам, которые незаконно уклоняются от прохождения военной службы. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что соответствующее письмо с предложением было направлено на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Депутат напомнил, что в данный момент статья Уголовного кодекса РФ предусматривает привлечение к ответственности тех граждан, которые самостоятельно уклоняются от службы в армии или альтернативной гражданской службы, но статья не определяет ответственность лиц, помогающих им.

По словам Сухарева, с начала проведения спецоперации на Украине и после изменения возраста призыва на военную службу до 30 лет, в Сети появились люди, которые предлагают свои услуги в решении вопроса уклонения от службы.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в статью 328 УК РФ в части определения ответственности для физических и должностных лиц, способствующих уклонению граждан от военной либо альтернативной гражданской службы, при этом не имеющих законных оснований освобождения от службы", – указано в письме депутата.

Ранее сообщалось, что депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму проект, предусматривающий прекращение гражданства России в случае уклонения от службы в армии.

Уточнялось, что речь идет об уроженцах иностранных государств, которые получили российское гражданство. По словам Матвеева, такие лица часто не хотят исполнять свой воинский долг перед государством.



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