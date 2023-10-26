Двух уклонистов от армии из Таджикистана проверят на законность получения гражданства РФ

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Законность получения гражданства РФ двумя уроженцами Таджикистана, которые покинули территорию страны, чтобы избежать службы в армии, будет проверена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Лукина.

Отмечается, что возбуждение уголовного дела об уклонении от прохождения военной службы формально может стать поводом для проверки, законно ли мужчинами было получено гражданство.

Если станет известно, что при получении гражданства у них был поддельный сертификат о знании русского языка, этих людей могут лишить гражданства и запретить им въезд на территорию России, объяснил адвокат.

Однако он уточнил, что лишить гражданства мужчин могут только после их поимки и отбывания ими наказания. Затем их депортируют за пределы страны.

"Автоматически их не лишат гражданства, потребуется проверка", – подвел итог эксперт.

Согласно части 1 статьи 328 УК РФ, уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы предусматривает лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы вплоть до двух лет.

Ранее в Москве завели два уголовных дела в связи с уклонением от прохождения военной службы уроженцами Таджикистана. Как сообщили следователи, двое граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения получили в 2019 и 2022 годах гражданство РФ, поэтому их призвали на срочную службу.

Однако 22 октября этого года молодые люди, находясь в сборочном пункте военкомата, сбежали в неизвестном направлении.

До этого депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму проект, предусматривающий прекращение гражданства России в случае уклонения от службы в армии.

Уточнялось, что речь идет об уроженцах иностранных государств, которые получили российское гражданство. По словам парламентария, такие лица часто не хотят исполнять свой воинский долг перед государством.

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