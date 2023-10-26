Призванные в ВС РФ уроженцы Таджикистана сбежали из военкомата в Москве

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В Москве завели два уголовных дела в связи с уклонением от прохождения военной службы уроженцами Таджикистана. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по столице.

Как сообщили следователи, двое граждан Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили в 2019 и 2022 году гражданство РФ, поэтому их призвали на срочную службу. Однако 22 октября этого года молодые люди, находясь в сборочном пункте военкомата, сбежали в неизвестном направлении.

Сейчас СК организовал комплекс следственных мероприятий.

"Сотрудникам оперативных служб дано поручение на проведение разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения данных лиц", – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму проект, предусматривающий прекращение гражданства России в случае уклонения от службы в армии. Уточнялось, что речь идет об уроженцах иностранных государств, которые получили российское гражданство. По словам Матвеева, такие лица часто не хотят исполнять свой воинский долг перед государством.

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