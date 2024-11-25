Школы Москвы получили 10 построенных инвесторами учебных корпусов с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года столичным школам предоставили в оперативное управление построенные инвесторами 10 учебных корпусов, общая площадь которых составила 170,5 тысячи квадратных метров. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здания расположены в пяти административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тысячи детей. Кроме того, один из комплексов предусматривает дошкольное отделение для 200 воспитанников.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в ТиНАО школам предоставили в оперативное управление пять корпусов, общая площадь которых составляет более 113,3 тысячи квадратных метров. На западе Москвы образовательные учреждения получили три здания общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров, а на юго-востоке и юге столицы – по одному объекту.

Город предоставляет школам новые учебные корпуса в оперативное управление, что позволяет образовательным учреждениям пользоваться ими, например, оснащать новейшим оборудованием или делать ремонт.

В Москве рядом с жилыми кварталами идет строительство более 130 школ и детских садов. Их возводят за счет городского бюджета и с привлечением инвесторов. С начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада.

