Строительство нового учебного корпуса на 400 мест завершается в Беговом районе

Фото: vk.com/Сергей Собянин

В Беговом районе столице подходит к концу строительство нового учебного корпуса на 400 мест. Он будет готов принять первых школьников и дошкольников в следующем году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова.

Учебный корпус находится по адресу улица Правды, владение 1а. Его общая площадь составляет более 6,8 тысячи квадратных метров.

"Открытие нового здания создаст дополнительные 200 мест для школьников и столько же для дошкольников. Это значительно улучшит социальную инфраструктуру района Беговой", – отметил Загрутдинов.

Кроме того, открытие нового корпуса расширит для жителей района возможности для получения качественного и доступного образования.

В школьном блоке оборудуют универсальные учебные кабинеты, медпункт, кабинеты логопеда и педагога-психолога. В здании предусмотрен обеденный зал и современная медиатека. Также здесь появится спортивный зал-трансформер с телескопической системой кресел, который можно будет преобразовать в пространство для проведения различных мероприятий.

На прилегающей территории, в зоне игровых площадок, на одной из стен создали яркое панно в технике граффити. На нем представлено множество сочетающихся между собой форм и линий.

В дошкольном отделении будет восемь групповых ячеек – комнаты с раздвижной трансформируемой перегородкой, в каждой из которых обустроят спальню, буфет и игровую.

Кроме того, проект предполагает кабинеты логопеда и педагога-психолога, физкультурный и музыкальный залы, места для развивающих занятий и кружков.

Сергей Собянин ранее поручил завершить строительство учебного корпуса на 2-й Пугачевской улице в районе Преображенское к началу нового учебного года. В данный момент готовность корпуса на 400 мест составляет 77%.

В Москве рядом с жилыми кварталами идет строительство более 130 школ и детских садов. Их возводят за счет городского бюджета и с привлечением инвесторов. С начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада.