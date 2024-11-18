Кровельные и фасадные работы завершены в школе-гиганте во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В школе-гиганте в деревне Рассказовка во Внукове завершаются работы по благоустройству и монтажу системы уличного освещения. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, школу планируют открыть в 2025 году. Ее смогут посещать 2,1 тысячи учеников. При этом, отметил Ефимов, школа станет вторым крупным образовательным учреждением в ТиНАО и третьим на территории жилого комплекса "Переделкино Ближнее".

"На территории возводимого здания уже завершаются работы по благоустройству и установке уличного освещения. После окончания строительства школу передадут в городскую систему образования", – сказал Ефимов.

Четырехэтажное здание будет состоять из трех прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью. В школе оборудуют комфортные универсальные и специализированные учебные кабинеты, также появятся медиатека и помещения для индивидуальных занятий.

Как, в свою очередь, добавил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, сейчас в школе полностью завершены кровельные, фасадные работы, черновая отделка помещений и монтаж светопрозрачных конструкций.

"Специалисты ведут отделочные работы, монтаж внутренних дверей и витражей, а также инженерных систем. Продолжается установка лифтового оборудования. Ее завершение запланировано на ноябрь 2024 года. Всего в школе предусмотрены три лифта грузоподъемностью тысяча килограммов каждый", – сказал Жидкин.

В здании школы также оборудуют спорткомплекс, где будут четыре зала. Уличный спортивный комплекс будет состоять из футбольного поля с беговыми дорожками, площадок для командных и индивидуальных игр, а также мест для отдыха и воркаут-тренировок.

Кроме того, на прилегающей территории высадят более 100 деревьев и свыше трех тысяч кустарников и цветов.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, работы ведут с начала 2023 года в рамках обеспечения социальной инфраструктурой новых жилых кварталов.

Ранее стало известно, что победивший в торгах инвестор сможет открыть частный детский сад на 120 мест на востоке столицы. Победителю аукциона придется починить здание, расположенное на 13-й Парковой улице, и выполнить все требования по ведению образовательной деятельности.

Сам договор аренды будет подписан на 49 лет, а на реконструкцию отводится три года.