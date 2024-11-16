Инвестор сможет открыть частный детский сад на востоке столицы по льготной программе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Победивший в торгах инвестор сможет открыть частный детский сад на 120 мест на востоке столицы, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"На торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год" город выставит отдельно стоящее двухэтажное здание площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров в Восточном Измайлове", – объяснил заммэра.

Победителю аукциона придется починить здание, расположенное на 13-й Парковой улице, и выполнить все требования по ведению образовательной деятельности, что позволит ему выйти на льготную ставку аренды. Сам договор аренды будет подписан на 49 лет. На реконструкцию же отводится три года.

"Здание 1963 года постройки будет передано победителю торгов вместе с земельным участком площадью почти 0,84 гектара, на котором можно создать пространство для прогулок и игр", – подчеркнул руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 5 лет профильным учреждениям передали около 140 объектов образования, которые были построены городом и инвесторами, уточнил мэр. 80 из этих зданий возвели в разных районах столицы в рамках реализации адресной инвестиционной программы.

