Внеплановые проверки частных детсадов предложили вернуть в России

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В России стоит отменить мораторий на внеплановые проверки частных детских садов и школ, который действует со времен COVID-19. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, комментируя видео с грубым обращением с детьми в учреждении Солнечногорска.

"В последние годы все чаще ко мне поступают жалобы на работу и действия сотрудников частных детских садов и школ, скандальные ситуации регулярно попадают в общественное поле", – приводит слова Мишоновой Агентство "Москва".

По ее словам, частные образовательные учреждения должны быть в зоне влияния государственных органов образования.

Инцидент грубого обращения с ребенком произошел в подмосковном населенном пункте Голубое. В СМИ распространилось видео, на котором воспитатель местного детсада грубо хватает и переводит двух детей через дорогу. При этом женщина оставляет без присмотра еще одного ребенка, который самостоятельно начинает передвижение.

Следователи завели уголовное дело по факту произошедшего. В свою очередь, прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.