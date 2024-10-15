Сообщницу многодетной матери Логиновой Патоку отпустили из СИЗО по делу о торговле детьми

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Преображенский суд Москвы вслед за главной обвиняемой по уголовному делу о торговле детьми Юлией Логиновой освободил из-под стражи ее сообщницу Наталью Патоку, передает ТАСС.

Обвиняемой изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ей запрещено покидать без разрешения следователя жилое помещение, использовать мобильную и интернет связь, отправлять почтовые и СМС-сообщения, общаться со свидетелями и иными участниками, получать посылки и бандероли.

СК возбудил уголовное дело о торговле детьми еще в 2023 году после обнаружения у москвички Логиновой 15 несовершеннолетних на иждивении. Правоохранители установили, что в период 2018–2019 годов женщина 1975 года рождения дважды обращалась в специализированные органы, передав медицинские свидетельства о рождении детей.

Выяснилось, что в документах были прописаны ложные сведения, так как в действительности по медпоказаниям, подтвержденным изъятой документацией, рождение москвичкой детей в этот период было физиологически невозможно.

Также прокуратура установила, что более 10 лет назад женщине сделали операцию, после которой она не могла рожать детей. Впоследствии генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее 5 детьми.

Всего по делу о торговле детьми проходят 13 фигурантов, включая трех многодетных матерей, няню детского сада, кулинара, индивидуального предпринимателя, врача-гастроэнтеролога одной из частных клиник и бывшего начальника миграционного пункта из Алтайского края, которая, по версии следствия, продала внучку одной из матерей. В одно производство объединены 10 уголовных дел.

В октябре текущего года суд освободил из СИЗО и избрал аналогичную меру пресечения самой Логиновой, майору полиции Наталье Душкиной и другой фигурантке дела Фирузе Ускановой.