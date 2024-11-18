Городские кварталы со школами и детсадами появятся в Москве в рамках 41 проекта КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с января по октябрь 2024 года началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ). В рамках программы уже приступили к редевелопменту участков общей площадью 351 гектар, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, возведут современные городские кварталы в 11 округах столицы.

"На участках общей площадью 351 гектар планируется построить жилье, включая объекты для программы реновации и других городских нужд, а также высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства. Например, здесь возведут школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные многофункциональные комплексы", – сказал Ефимов, добавив, что их реализация позволит создать около 100 тысяч рабочих мест.

К примеру, инвестор проведет редевелопмент территории площадью 21,3 гектара между Каширским и Котляковским проездами. Здесь появится современный жилой квартал. Другой инвестор реорганизует 17,69 гектара земли в Зеленограде – на участке бывшей промзоны Малино построят свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости.

Как, в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, самая крупная территория площадью 46,3 гектара расположена в районе Южное Тушино. Инвестор возведет на этой территории 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее Сергей Собянин принял решение о КРТ в северо-восточном, юго-западном и северо-западном округах Москвы. Три участка общей площадью больше 15 гектаров находятся в районах Бутырском, Академическом и Хорошёво-Мнёвники.

До этого столичные власти также одобрили еще несколько проектов КРТ. В Дорогомилове появится деловой комплекс со спортивными и деловыми центрами. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, по итогу Москва получит 1 600 рабочих мест, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 669 миллионов рублей.