Благоустроенный квартал появится в районе Аэропорт по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участок в столичном районе Аэропорт реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там появится благоустроенный квартал, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на неэффективно используемом участке площадью 0,6 гектара планируется построить современное жилье по программе реновации и других нужд города. Вложения в проект составят около 2,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 25,5 миллиона рублей. В результате там создадут около 70 рабочих мест.

Участок располагается рядом со станцией метро "Аэропорт".

"На реорганизуемой площадке планируется возвести почти 18 тысяч квадратных метров современного жилья для целей программы реновации и иных нужд города. На первых этажах будут работать сервисы бытового обслуживания, магазины, кафе и рестораны", – подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Рядом с домами сделают детские и спортивные площадки, также здесь проведут работы по благоустройству и проложат новые дороги.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, благодаря программе КРТ горожане получат качественную городскую среду. Строительство в районе Аэропорт обеспечит современным жильем почти 350 человек.

Инвесторы по преимущественному праву выкупа и по итогам торгов приобрели у города свыше 1,3 тысячи объектов нежилой недвижимости с января по сентябрь этого года. Площадь выкупленных объектов составила более 195 тысяч квадратных метров. Объем реализованных зданий и помещений увеличился на 34% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

