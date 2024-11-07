Собянин утвердил проекты строительства в Гольянове и Бирюлеве Западном

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Утверждены проекты постройки новой улицы в Западном Бирюлеве и застройки кварталов в Гольянове, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Продолжением Булатниковского проезда станет Проектируемый проезд № 4014, который пройдет вдоль путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Проезд соединит железнодорожную станцию Бирюлево-Товарная с жилой застройкой, разгрузив улицу Подольских Курсантов.

В это же время на востоке Москвы между улицами Монтажной, Амурской и Тагильской появятся современные кварталы взамен устаревших сооружений. Мэр добавил, что здесь возведут жилье, школы с детсадами, стадион, производственный и торгово-досуговый объекты. В итоге москвичи получат свыше 2 200 новых рабочих мест и условия для проживания около 14 700 человек.

"Также здесь построят и реконструируют дороги, оборудуют их зарядной инфраструктурой для электромобилей и благоустроят территорию", – заключил Собянин.

Ранее власти города обнародовали планы по постройке более миллиона квадратов метра жилья. Именно столько возведут инвесторы по программе реновации в рамках проектов комплексного развития территорий. В общей сложности речь идет о 14 проектах общей площадью почти 354 гектара в ЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, СЗАО и ЮВАО.

