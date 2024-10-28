Более миллиона кв м жилья построят в Москве для программы реновации в рамках проектов КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Инвесторы построят более миллиона квадратных метров жилья для программы реновации и других нужд Москвы в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что привлеченные по итогам торгов застройщики и правообладатели земли реализуют 14 проектов КРТ суммарной площадью почти 354 гектара. Они возведут ЖК для расселения участников реновации и иных нужд города. Общая площадь новых домов превысит один миллион "квадратов". На территории будущих кварталов проведут благоустройство и озеленение, а во дворах установят детские и спортивные площадки, уточнил Ефимов. Жилье по реновации появится в ЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, СЗАО и ЮВАО.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, всего по 14 проектам КРТ предусмотрено почти 9,3 миллиона "квадратов" различной недвижимости. Из них порядка 5,7 миллиона "квадратов" приходится на жилье, в том числе на коммерческую застройку, еще около 2,5 миллиона – на общественно-деловые и социальные объекты. Площадь будущих производств составит более миллиона квадратных метров, отметил он.

Благодаря реализации проектов жители Москвы получат не только современное жилье, но и качественную городскую инфраструктуру, подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский. Он указал, что новые дома предоставят квартиры с улучшенной отделкой примерно 20 тысячам горожан. На первых этажах зданий откроются магазины, кафе, салоны красоты, аптеки и другие объекты, что повысит качество проживания и уровень доступности товаров и услуг.

С начала 2024 года в Москве оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию 301 объекта. Их общая площадь – 7,4 миллиона квадратных метров. Среди введенных в эксплуатацию зданий – 105 жилых домов. Кроме того, с января 2024 года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения.