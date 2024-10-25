Собянин: КРТ может стать инструментом расширения программы реновации в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) могут стать одним из инструментов расширения программы реновации для участков с высоким процентом ветхого жилья в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил ТАСС.

"Там, где мы видим, что на территории застройки, например в том же Зюзине, весь район практически перестраивают, 80% микрорайона полностью перестраивают, есть вкрапления домов, которые по своим характеристикам еще хуже, чем те дома, которые мы сносим. Мы думаем, возможно, предложить этим гражданам войти в программу реновации в соответствии с процедурами КРТ", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что этот вариант будет добровольным. Таким образом, можно будет начать постепенную апробацию механизмов, исходя из возможностей города.

Ранее сообщалось, что в Троицком АО в рамках программы КРТ стартовало строительство жилого квартала. До конца 2028 года на участке площадью 11,66 гектара появится свыше 71 тысячи квадратных метров недвижимости.

В течение пяти лет инвестор возведет почти 64 тысячи "квадратов" жилья, а также общественно-деловые объекты, среди которых детский сад, школа, помещения для молочной кухни, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.