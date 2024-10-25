Собянин: стоимость жилья по реновации в 1,5 раза выше ветхого

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Стоимость нового жилья по программе реновации в 1,5 раза выше ветхого, которое пойдет под снос. Об этом Сергей Собянин заявил ТАСС.

По словам мэра, новые дома энергоэффективнее и экологичнее, чем старые. На их отопление уходит меньше теплоэнергии, а жители экономят деньги на услугах ЖКХ. Помимо этого, гниль старых стройматериалов, бактерии и плохая вентиляция для здоровья граждан ничего хорошего не дают, добавил градоначальник.

Ранее Собянин объявил о решении сделать программу реновации постоянной, а не разовой, чтобы город постоянно обновлялся и жители жили в комфортном современном жилье. По его мнению, программа выйдет на самоокупаемость к 2032 году. В будущем проект будет сбалансирован так, что расходы бюджета будут возвращены благодаря продаже дополнительного жилья, строящегося в рамках реновации.