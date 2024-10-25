Около 600 тыс кв метров жилья в Москве передано под заселение по реновации с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года москвичи получили по программе реновации 44 новостройки, общая площадь квартир в которых составила около 600 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, около 22,5 тысячи горожан получили предложения нового жилья с улучшенной отделкой. При этом всего с начала запуска программы под заселение была передана 321 новостройка, добавил вице-мэр.

В рамках реновации горожанам предоставляется комфортное жилье в современных районах с развитой инфраструктурой и благоустроенными дворовыми территориями вместо устаревшего жилого фонда.

Лидером по переданным под заселение новостройкам в 2024 году стал восток столицы, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Там жители начали переезжать в 16 жилых комплексов. В свою очередь, на юго-востоке, северо-востоке и западе города передали под заселение по семь новостроек.

Тем временем на северо-востоке Москвы за все время программы столичной реновации в новое жилье переехали свыше 14 400 человек. Речь идет о жителях 83 старых домов, которые получили квартиры в 45 новостройках. В СВАО соответствующая программа стартовала в 2018 году и на сегодняшний день охватила 14 из 17 районов округа.

Всего в СВАО в программу реновации включено 499 домов, в которых проживают более 86 тысяч жителей. К сегодняшнему дню уже расселено 63 дома. Из них 20 зданий находятся в Бабушкинском районе, по 10 – в Южном Медведкове и в Лосиноостровском.