Жилой дом возведут по программе реновации в Лефортове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном Лефортове будет возведет четырехсекционный жилой дом по программе реновации. На данный момент согласован проект строительства, сказал глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков, передает портал мэра и правительства Москвы.

Новостройка появится на месте расселенных пятиэтажек на улице Синичкина. Щербаков уточнил, что вся документация разработана в соответствии с градостроительными нормами и стандартами. Кроме того, она учитывает назначение, площадь, высотность и другие особенности будущего объекта.

В секциях специалисты оборудуют сквозные проходы на одном уровне с первым этажом, чтобы жильцы могли попасть как во двор, так и ко внешнему периметру дома. При этом на первом этаже выделены места для помещений свободного назначения с отдельными входами с улицы. Кроме того, под всем здание и двором построят подземную автостоянку.

В самом доме будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, в том числе для маломобильных горожан. В них предусмотрены лоджии с глухими простенками для аварийного выхода. Также во всех подъездах оборудуют пожаробезопасные зоны в лифтовых холлах.

"Ранее для возведения этого дома суммарной поэтажной площадью 19,4 тысячи квадратных метров Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,64 гектара", – добавила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Между тем по программе реновации уже свыше 14,4 тысячи жителей 83 старых домов получили жилье в 45 новостройках на северо-востоке Москвы. Больше всего жилья горожане получили в Бабушкинском районе, там правообладателями новых квартир стали свыше 3,5 тысячи человек.

Еще около 2,3 тысячи горожан оформили документы на квартиры в Лосиноостровском районе, и почти 2 тысячи жителей – в Южном Медведкове. При этом в Южном и Северном Медведкове программа реновации реализована в полном объеме. Порядка 1,9 и 2 тысячи человек соответственно уже переехали в современные жилые комплексы.