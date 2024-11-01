Предприятие по выпуску готовой еды построят в Краснопахорском районе ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Краснопахорском районе ТиНАО планируют построить новое предприятие по выпуску готовой еды. Для строительства был выделен земельный участок в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, город предоставил землю уже пятой компании, которая построит комплекс по выпуску готовых блюд.

"Договор аренды заключен по ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 7,5 миллиарда рублей, на предприятии будет создано 970 рабочих мест", – пояснил Ефимов.

Отмечается, что инвестор проекта ООО "РБЕ" занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских скоростных поездов, а также для соцобъектов, медучреждений и предприятий.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, инвестор построит высокотехнологичные промышленные комплексы в Западном Дегунине САО и Краснопахорском районе.

"Для этого город предоставит инвестору без торгов два земельных участка общей площадью свыше 21,5 гектара по льготной ставке один рубль в год", – подчеркнул Ликсутов, добавив, что трудоустроиться на предприятия смогут около 1,4 тысячи человек.

Так, предприятие в Краснопахорском районе станет частью масштабного пищевого кластера. Площадь будущего предприятия составит 76 тысяч квадратных метров, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как, в свою очередь, добавил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, с момента образования Троицкого и Новомосковского округов здесь было создано 200 тысяч рабочих мест.

Также три многофункциональных комплекса появятся в Мнёвниковской пойме. Там создается современный городской район с хорошей транспортной доступностью. Он включает в себя жилые дома, соцобъекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру.