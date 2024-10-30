Три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Три неэффективно используемых участка в столичных районах Соколиная Гора и Измайлово общей площадью 5,05 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Реализует проект назначенный городом оператор, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что участки на Сиреневом бульваре, Никитинской и Вольной улицах входят в один проект КРТ. В его рамках запланировано построить жилье и необходимую инфраструктуру – всего 56,59 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 15,32 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 470 миллионов рублей. После реорганизации участков в районах Соколиная Гора и Измайлово появится порядка 1,2 тысячи рабочих мест, уточнил он.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на месте складов и старых зданий возведут свыше 12 тысяч "квадратов" жилья для участников программы реновации и иных нужд города. Также там построят более 44 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе детсад на 250 детей, спорткомплекс, кафе и рестораны. Площадки благоустроят и озеленят, проложат улично-дорожную сеть, отметил Гаман.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект редевелопмента части промзоны Соколиная Гора. Изменения коснутся территории площадью 23,99 гектара вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3. На месте устаревших объектов появится современный квартал, что позволит создать комфортные условия для проживания около 3,4 тысячи человек и более трех тысяч новых рабочих мест.