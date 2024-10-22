Гостиница появится на месте долгостроя в Бутырском районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

Гостиница вместимостью 91 номер появится после сноса объекта незавершенного строительства в Бутырском районе на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Здание возведут на Новодмитровской улице. Общая площадь всего гостиничного комплекса превысит 7,1 тысячи квадратных метров.

"Он появится рядом с территорией общественного пространства, где располагаются площадки для маркетов, художественных выставок и других мероприятий", – отметил Овчинский.

Изначально на месте будущей постройки должен был появиться булочно-сухарный цех, строительство которого приостановилось в 1996 году на стадии монтажа конструкций здания. Спустя почти 20 лет после банкротства предприятия недостроенный объект приобрел новый собственник.

С помощью оперативной группы по сокращению долгостроя застройщик урегулировал вопросы по уточнению границ участка под объектом и оформил земельно-правовые отношения. Сразу после он начал процедуру по оформлению градостроительной документации.

Как подчеркнул председатель комитета по туризму Евгений Козлов, в Москве активно поддерживается эффективное использование городских территорий, причем гостиничный бизнес и туристическая отрасль являются особенно выгодными и полезными направлениями развития для столицы.

"Увеличивая номерной фонд, мы не только делаем город более привлекательным для туристов, но и вносим значимый вклад в рост московской экономики", – добавил Козлов.



В Москве планируют построить еще семь гостиниц по проектам КРТ. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы. Общая площадь отелей превысит 227 тысяч квадратных метров, а вместимость будет варьироваться от 300 до тысячи номеров.

Гостиницы построят в районах Марьина Роща, Бутырском, Даниловском, Лефортове, Нагорном, Нижегородском, Ростокино и Свиблово. Одна из самых больших появится в Даниловском районе на участке площадью 9,37 гектара в составе жилого квартала.