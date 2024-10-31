Три многофункциональных комплекса появятся в Мнёвниковской пойме

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Город выделит 4,6 гектара земли для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), в том числе строительства трех общественно-деловых комплексов в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, в Мнёвниковской пойме создается современный городской район с хорошей транспортной доступностью, включающий жилые дома, соцобъекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру. Общая площадь трех многофункциональных центров, которые там появятся, превысит 180 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвестору без торгов предоставили 0,67 гектара земли для строительства в Мнёвниковской пойме общественно-делового центра площадью 33,5 тысячи "квадратов". Договор аренды заключен на пять лет, в течение этого же срока должно завершиться строительство. Комплекс может включать магазины, офисы, филиалы банков, спортивную инфраструктуру, парковки и другие объекты.

В рамках МаИП еще два участка предоставлены инвесторам без торгов. Для строительства бизнес-центра площадью 48,5 тысячи "квадратов" планируется выделить 1,35 гектара, а для общественного комплекса до 100 тысяч "квадратов" – 2,69 гектара.

Все объекты возведут недалеко от станции метро "Терехово" БКЛ. Это даст возможность сформировать многофункциональное пространство и создать рабочие места в развивающемся районе в СЗАО.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Мнёвниковской пойме появится новый пешеходный мост, который свяжет районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, дав москвичам возможность передвигаться по дополнительному маршруту. По плану с обеих сторон сооружения установят пандусные сходы, а с южного берега возведут лестницу. Длина строения составит порядка 400 метров.