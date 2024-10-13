Центр подготовки сборных команд по футболу построят в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город выделит участок для возведения центра подготовки сборных команд по футболу в Мневниковской пойме. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для этого город предоставит Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. Площадь комплекса составит около 32,6 тысячи квадратных метров. Здесь появится необходимая инфраструктура: тренировочные поля, трибуна, а также база для сборных команд", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, РФС предоставят более 6 гектаров на пять лет, в течение которых необходимо будет завершить строительство.

Площадь тренировочной базы превысит 19 тысяч квадратных метров, там смогут размещаться команды на период проведения сборов.

Между тем многофункциональный спортивный комплекс планируют построить в столичном районе Люблино. Для этого выделили участок площадью 0,96 гектара. Благодаря инфраструктуре в здании будут проводиться тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая традиционные командные игры и индивидуальные дисциплины. Особое внимание специалисты уделят созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп.

Ранее в районе Ново-Переделкино оборудовали спортивный кластер. На месте пустыря появился скейтпарк с трамплинами и памп-трек, а также площадка с бетонным боулом для катания и выполнения трюков на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах ВМХ.

