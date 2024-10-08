Спорткомплекс с образовательным центром появится в Люблине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Многофункциональный спортивный комплекс планируют построить в столичном районе Люблино. Для этого выделили участок площадью 0,96 гектара, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Комплекс возведут по адресу Белореченская улица, владение 2.

"Суммарная поэтажная площадь здания составит 8,5 тысячи квадратных метров. Комплекс будет включать в себя не только спортивные залы, но и классы для организации образовательных программ", – подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, благодаря инфраструктуре в здании будут проводиться тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая традиционные командные игры и индивидуальные дисциплины. Особое внимание специалисты уделят созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп.

Спорткомплекс появится в Люблине за счет инвестора. Проект предоставит жителям доступ к современным спортивным и образовательным возможностям.

Ранее город выделил земельные участки для строительства трех спорткомплексов в Мневниковской пойме. Здесь возведут ледовый дворец для сборной команды России и проведения соревнований по керлингу общей площадью 12,5 тысячи "квадратов", международную академию хоккея Александра Овечкина с ареной и комплексом для проживания, восстановления и реабилитации спортсменов, а также комплекс с ареной для хоккея и занятий фигурным катанием.

