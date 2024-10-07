Спорткомплексы появятся на трех участках Мневниковской поймы в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город выделил земельные участки для строительства трех спорткомплексов в Мневниковской пойме, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"На территории района Хорошёво-Мнёвники появится современный кластер, который включит несколько комплексов. Для возведения первых трех объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров город уже предоставил инвесторам свыше девяти гектаров земли в рамках МаИП", – указал он.

Так, три земельных участка уже предоставлены инвестору в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) без торгов. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что здесь возведут ледовый дворец для сборной команды России и проведения соревнований по керлингу общей площадью 12,5 тысячи "квадратов".

Кроме того, здесь возведут международную академию хоккея Александра Овечкина с ареной и комплексом для проживания, восстановления и реабилитации спортсменов. Общая площадь построек составит 43 тысячи квадратных метров.

Также город предоставил инвестору свыше 3,6 гектара земли для постройки еще одного комплекса с ареной для хоккея и занятий фигурным катанием, а также залами для гимнастики и единоборств.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что вместо бывшей промзоны Серп и Молот в столице возведут два проекта в рамках КРТ. На участках за 5 лет построят свыше 175 тысяч квадратных метров недвижимости, благодаря чему появится примерно 2 тысячи рабочих мест.

