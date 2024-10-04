Город сдал в аренду 6 участков для строительства коммерческих объектов в III квартале года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В период с июля по сентябрь 2024 года по результатам торгов инвесторы заключили договоры аренды 6 земельных участков, общая площадь которых превысила 3,4 гектара, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

"Инвесторы принимают активное участие в развитии столичной инфраструктуры. <...> Они возведут почти 51,4 тысячи квадратных метров недвижимости: два спорткомплекса, три торгово-бытовых объекта, а также одно производство", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Так, 2 участка общей площадью почти 0,5 гектара были арендованы на территории Троицкого административного округа. Еще один участок, площадь которого превышает 0,15 гектара, передали в аренду в Зеленограде. Кроме того, на северо-востоке, западе и востоке Москвы власти города позволили инвесторам арендовать по одному участку площадью около 1,12 гектара, более 1,12 гектара и почти 0,6 гектара соответственно.

При этом самый большой объект планируется возвести на северо-востоке Москвы. Там построят физкультурно-оздоровительный комплекс, в состав которого будет включен каток. Его площадь составит около 21,3 тысячи квадратных метров.

Вместе с тем в Западном административном округе появится производственное здание, площадь которого будет равна почти 16,9 тысячи квадратных метров. Также на востоке столицы построят еще один спортивный комплекс. Его площадь будет достигать 8,4 тысячи квадратных метров.

При этом в январе – сентябре этого года предприниматели арендовали у Москвы почти 11 гектаров земли для строительства коммерческих объектов. Всего за девять месяцев 2024 года по итогам торгов инвесторам передали 24 земельных участка, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2023-го – тогда было арендовано 16 участков.