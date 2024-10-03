Почти 11 га земли арендовали предприниматели у Москвы в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 11 гектаров земли арендовали предприниматели у Москвы для строительства коммерческих объектов в январе – сентябре этого года. Об этом сообщил заммэра во вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, появление новой недвижимости позволяет создавать рабочие места, повышать деловую активность и уровень жизни москвичей. Всего за девять месяцев 2024 года по итогам торгов инвесторам передали 24 земельных участка, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2023-го – тогда было арендовано 16 участков. Общая площадь объектов капитального строительства будет более 271,3 тысячи квадратных метров, уточнил Ефимов.

Инвесторы арендовали участки в девяти административных округах столицы. Сроки возведения объектов варьируются от 2,6 до 10,8 года.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего земли передали в СВАО – там заключили договоры аренды четырех участков общей площадью более 3,4 гектара для строительства многоуровневого паркинга, спорткомплекса с катком, медцентра и многофункционального комплекса. Также почти 1,8 гектара земли арендовали в ВАО для возведения двух физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-досугового центра и автомойки. В ТиНАО инвесторы построят семь объектов на общей площади 1,6 гектара. Там появятся два общественно-деловых центра и пять ТЦ различного формата, добавил Гаман.

За последние годы Москва выросла на 30% по объему жилых домов, промышленных зданий, офисов и другой недвижимости. Как уточнил Сергей Собянин, также почти вдвое увеличился Московский метрополитен, в том числе МЦК. В столице, сказал он, появились другие техники и другие технологии.